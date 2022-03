La ministre des Énergies et du Pétrole de la République du Sénégal, Aissatou Sophie Gladima, a reçu ce mardi en audience l’ambassadeur du Roi à Dakar, Hassan Naciri.

Ces entretiens ont permis aux deux parties de procéder à un échange fraternel et fructueux, magnifiant l’excellence des relations entre les deux pays sous le leadership du Roi Mohammed VI et du président Macky Sall.

Ils ont été également une opportunité de passer en revue l’état des lieux de la coopération bilatérale en matière énergétique et les perspectives prometteuses des échanges et des partenariats dans le domaine, notamment au niveau des énergies propres et de gaz.

Le Sénégal, qui a découvert d’importantes réserves d’hydrocarbures (gaz et pétrole) en off shore, va entrer en phase de production au début de 2023.