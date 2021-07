Le président du Conseil de la concurrence, Ahmed Rahhou, a souligné, dans le 1er rapport annuel du Conseil rédigé par ses soins, que le Maroc était sorti grandi de la pandémie par la façon exemplaire, sous la conduite du Souverain, dont la crise a été gérée, ce qui fait que notre pays a souvent été cité, et continue de l’être, comme un modèle pour sa gestion de la pandémie. Cela notamment grâce à la mobilisation de 120 milliards de dirhams, soit 11% du PIB, pour soutenir la relance de l’économie nationale. Le Maroc se situe ainsi au niveau des pays les plus audacieux en matière de relance post-crise.

De même, le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement, créé à cet effet, appuiera la politique de relance de l’économie nationale, et devrait permettre au tissu économique de trouver le support nécessaire pour un redémarrage rapide. Cette action sera rendue possible grâce aux mécanismes envisagés de soutien direct aux entreprises, de financement de grands projets d’investissement et de facilitation d’accès aux financements bancaires adossés aux mécanismes de garantie prévus, que le Fonds va pouvoir appuyer.