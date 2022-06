Le leadership du Maroc en matière de transition énergétique s’illustre au salon ‘’Green Med’’ à Naples (8-10 juin), une manifestation euro-méditerranéenne de premier plan dédiée au développement durable.

Le stand marocain, situé en position centrale au salon, fait des émules depuis le lancement de cet évènement, qui attitre une présence qualitative de professionnels, de chercheurs et d’un public sensible aux questions de durabilité.

Une importante délégation marocaine y a fait le déplacement. Elle est composée du directeur du musée Mohammed VI de la civilisation de l’eau au Maroc, Abdennabi El Mandour, du secrétaire général de l’Agence du bassin hydraulique de Souss Massa (ABHSM), Abdelhamid Aslikh, et Farah El Oufir, responsable au ministère de l’équipement et de l’eau.

Les membres de la délégation ont mis à cette occasion le leadership du Royaume en matière de transition énergétique, exposant notamment la stratégie proactive, ambitieuse et anticipative du Maroc dans le domaine de la gestion des ressources hydriques, initiée sous l’impulsion du Roi Mohammed VI.

Les responsables marocains ont, en outre, présenté les activités du musée Mohammed VI de la civilisation de l’eau au Maroc, « un espace historique, scientifique, culturel, pédagogique et ludique unique au Maroc et en Afrique, fondé en reconnaissance du génie marocain dans la gestion de l’eau via des outils et des techniques innovées ».

« La mission principale de cette institution muséale est, d’une part, la sensibilisation des communautés à la valeur de l’eau et, d’autre part, de servir de passerelle entre le passé et le présent en racontant le récit de l’épopée hydraulique au Maroc », a déclaré El Mandour.

Les activités de l’Agence du bassin hydraulique de Souss Massa (ABHSM) ont été également passées en revue à cette occasion. Il s’agit, selon son secrétaire général, d’’’un acteur majeur de la gestion du secteur de l’eau au niveau de la région et pleinement engagé dans la mise en place de la politique nationale de l’eau ».

Pour le Consul général du Maroc à Naples, Abdelkader Naji, « le Royaume, véritable hub énergétique dans la région, partage son expérience réussie en la matière et renforce sa présence dans les foras internationales, afin de contribuer aux efforts mondiaux de lutte contre l’impact du changement climatique ».

Pavoisé des couleurs nationales, le stand marocain a connu un engouement remarquable auprès des visiteurs du salon. « Le Maroc dispose d’un potentiel énorme d’énergies renouvelables qu’il a su exploiter grâce aux différentes infrastructures mises en place ces dernières années », a déclaré Marianne, dirigeante d’une start up italienne opérant dans le domaine qui visitait le stand marocain, se disant ravie de découvrir de près l’actualité du marché marocain, en plein croissance, et d’échanger sur les réalisations du Royaume.

Le Green Med, qui se poursuit jusqu’au vendredi, vise à créer une dynamique autour de la transition énergétique, en l’occurrence la gestion des ressources halieutiques, tout en impliquant les institutions stratégiques, les associations professionnelles, les consortiums, les organes de gouvernance publique et les universités de la région.