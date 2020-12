La ratification de l’Accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) permettra de déployer la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l’Afrique, a affirmé, samedi, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Mohcine Jazouli.



Dans une déclaration à la presse en marge des travaux du 13ème sommet extraordinaire de l’Union africaine (UA) sur l’Accord de la ZLECAF, tenu par visioconférence, Jazouli a souligné que le Maroc, qui avait signé l’accord de création de cette Zone de libre-échange en mars 2018, est qui “permettra de déployer la vision” du Roi Mohammed VI pour l’Afrique.



Il a également souligné que le démarrage officiel des échanges commerciaux dans la ZLECAF s’inscrit dans le cadre de la vision royale, en permettant aux entrepreneurs et aux investisseurs marocains de rayonner dans une zone de plus de 1,2 milliard d’individus et de 2,5 milliards à l’horizon de 2050.



Les dirigeants des États et gouvernements de 54 États membres de l’Union africaine (UA) se réunissent, par visioconférence, dans le cadre du sommet extraordinaire consacré à la ZLECAF, qui devra examiner et approuver le lancement officiel du début des échanges commerciaux sous la Zone de libre-échange continentale africaine, le 1er janvier 2021.