A compter de ce jeudi 21 octobre à minuit, les vols entre le Maroc et l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas seront suspendus. Les compagnies aériennes concernées ne pourront donc plus assurer de vols jusqu’à nouvel ordre.

L’annonce a été effectuée sur Twitter par Laila Mechbal, directrice générale de la compagnie aérienne Air Arabia Maroc. Mechbal ne précise pas les raisons de cette suspension mais elle ne serait pas étrangère à l’évolution de la situation sanitaire dans les 3 pays européens.

Aux Pays-Bas, par exemple, les contaminations au covid-19 ont explosé cette semaine.

Selon l’agence Reuters, les hôpitaux, sous forte pression, ont déprogrammé des interventions afin de libérer des places aux malades du covid-19.

Au Royaume-Uni, les contaminations sont également reparties en forte hausse. Les autorités ont également annoncé l’apparition d’un sous-variant du Delta qui est surveillé « de très près ».