Le Maroc continue de s’imposer comme un acteur majeur sur le marché mondial des myrtilles, atteignant un nouveau record d’exportations pour la saison 2023/24. Avec 67.300 tonnes de myrtilles expédiées, le royaume enregistre une augmentation de 25 % par rapport à la saison précédente.

La diversification des marchés a été un facteur clé de cette performance, selon les données d’EastFruit. Bien que l’Espagne reste le principal débouché, accueillant 30 % des exportations marocaines, sa part a nettement diminué au profit d’autres marchés européens et internationaux. Le Royaume-Uni, par exemple, a vu ses importations de myrtilles marocaines augmenter de près de 30 %, tandis que les Pays-Bas ont enregistré une hausse impressionnante de 42 %. D’autres pays comme l’Allemagne et la France ont également renforcé leurs positions, avec des croissances respectives de 25 % et 19 %.

Au-delà de l’Europe, le Maroc a réussi à percer de nouveaux marchés au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Nord. Les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, et d’autres pays du Golfe ont importé 1 800 tonnes, tandis que les États-Unis et le Canada ont accueilli ensemble plus de 1 200 tonnes de myrtilles marocaines.

Cette dynamique illustre non seulement la qualité et la compétitivité des myrtilles marocaines, mais aussi la capacité du pays à répondre à la demande mondiale croissante en fruits frais. Le Maroc se positionne désormais comme l’un des fournisseurs incontournables en Asie du Sud-Est, où la demande ne cesse de croître, notamment dans des marchés clés comme Hong Kong, Singapour et la Malaisie.