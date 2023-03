Les exportations de myrtilles marocaines ont dépassé la production US sur le marché international en 2022. Le Maroc a exporté 53.000 tonnes de myrtilles, plaçant le pays à la 4e position des exportateurs au niveau mondial.

D’après les données du site spécialisé en horticulture, East Fruit, plus 90 % de la production marocaine a été exportée vers l’Espagne, qui a réexporté ces myrtilles par la suite. Il est à noter que la demande espagnole sur la production marocaine a affiché un recul de 36 % de 2017 à 2022.

Actuellement, le Maroc reste devancé par le Pérou (277.000 tonnes), le Chili (105.000 tonnes) et l’Espagne (87.000 tonnes) sur le marché mondial des myrtilles fraiches.

Le royaume alimente le marché européen, le Royaume-Uni et la Norvège, à noter que depuis 2017, le pays exporte sa production vers le Moyen-Orient et l’Asie du Sud-Est, qui ont tous deux totalisé 1.900 tonnes des exportations. La Russie figurait aussi parmi la liste des intéressés, mais le conflit armé avec l’Ukraine a chamboulé la donne. Le pays n’a exporté que 400 tonnes de myrtilles l’année dernière (entre 1.200 et 1.300 tonnes auparavant).

Du côté de l’Amérique, le Canada a importé 100 tonnes de myrtilles marocaines en 2022, alors que les US ont importé 130 tonnes en 2021.