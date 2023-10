Le magazine serbe « Diplomacy & Commerce » a mis en lumière la résilience du Royaume et ses valeurs authentiques, qui forment le socle de la Nation marocaine.

« Les valeurs authentiques du Maroc sont connues dans le monde entier : Il s’agit de la solidarité, de la tolérance, du dialogue, de la joie en toutes circonstances et, surtout, d’un attachement millénaire indéfectible à la monarchie », écrit la publication mensuelle, dans un article sous le titre « La résilience du Maroc, un modèle de valeurs authentiques dans la joie et l’adversité ».

A cet égard, la publication fait remarquer que le discours édifiant prononcé par le roi Mohammed VI, à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 3ème année législative de la 11ème Législature, « a été porteur de profonds messages de solidarité ».

Une fois de plus, le Souverain « a partagé la douleur de son peuple face à l’épreuve du tremblement de terre d’Al Haouz et s’est félicité de l’esprit général d’entraide qui a prévalu lors de cette tragédie », détaille « Diplomacy and Commerce », mettant en avant l’engagement ferme du Souverain « en faveur de la reconstruction, de la poursuite de l’aide et de l’assistance aux familles sinistrées et de l’accélération de la réhabilitation et de la reconstruction des zones touchées ».

Autre point démontrant ‘’l’évolution indéniable’’ du Maroc en tant que pays musulman attaché à la modération, le roi Mohammed VI a souligné l’engagement du royaume à entreprendre la révision du Code de la famille, la généralisation de la protection sociale et la mise en œuvre du programme d’aide sociale directe destiné, entre autres, aux enfants en âge scolaire, aux personnes handicapées, aux nouveau-nés, aux familles en situation de précarité et aux ménages ayant des personnes âgées à charge, poursuit-on.

Enfin, le Souverain a appelé les Marocains à demeurer attachés à certaines valeurs qui forment le « cœur » du Maroc, à savoir la coexistence, la compréhension, le respect des autres religions et cultures, l’amour de la patrie et l’attachement unanime à l’unité nationale et à l’intégrité territoriale, souligne la publication anglophone.

« Il faut dire que les valeurs défendues par le peuple marocain et ses dirigeants ne cessent de surprendre », poursuit le mensuel, rappelant que le Maroc est « aussi le lieu où se tiennent les plus grandes conférences et réunions du monde ».

C’est le cas en ce moment même avec la tenue des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) à Marrakech, « consolidant ainsi le leadership du Maroc en Afrique et dans la région MENA et confirmant la confiance des institutions de Bretton Woods dans l’économie marocaine », conclut le mensuel serbe.