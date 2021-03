A l’occasion du mois sacré de Ramadan, le Maroc va repasser à l’heure GMT le dimanche 11 avril à 03H00, annonce le ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration -département de la Réforme de l’administration.

Ainsi, l’heure du Royaume sera retardée de 60 minutes le dimanche 11 avril à 03H00 et ce conformément à l’article 2 du décret n° 2.18.855 publié le 16 Safar 1440 (26 octobre 2018), relatif à l’heure légale et à l’arrêté du Chef du gouvernement n° 21.17.03 publié le 16 Chaâbane 1442 (30 mars 2021), relatif également à l’heure légale, précise le ministère dans un communiqué. Et après le mois de Ramadan, l’heure du Royaume sera avancée de 60 minutes (GMT +1) le dimanche 16 mai 2021 à 02h00, selon la même source.