HPS et le Groupe MCB ont signé, en date du 08 février 2021, une convention d’acquisition par HPS portant sur 100% des parts sociales de la société ICPS. ICPS a été créée en 2008 en tant que filiale du Groupe MCB (80% des parts sociales) en partenariat avec HPS (20% des parts sociales).

Basée à l’Ile Maurice, ICPS possède un portefeuille riche de plus de 30 clients dans 22 pays en Afrique et en Asie dont le groupe MCB. ICPS propose des services de traitement dans le monde du paiement destinés aux banques et autres institutions financières ainsi qu’aux opérateurs télécoms.

Ce sont plus de 6 millions de cartes, plus de 600 guichets automatiques bancaires, plus de 11.000 points de vente ou encore plus de 10 millions de transactions par mois qui sont couverts par l’activité de ICPS.

Grâce à son capital humain composé de 106 collaborateurs, ICPS accompagne également ses clients dans la mise en oeuvre et la maintenance des processus métiers, des standards de sécurité des données de paiement (PCI DSS), ainsi que la formation et le conseil sur les bonnes pratiques des dispositifs de paiement.

L’offre de ICPS est basée sur la technologie PowerCARD de HPS. Elle sera ainsi intégrée de manière native dans l’offre globale de HPS Processing.

Dans l’optique de positionner HPS comme un acteur majeur du paiement en Afrique, cette acquisition viendra consolider l’offre Processing de HPS sur le continent, où la présence combinée des 2 sociétés s’étendra sur plus de 30 pays. Nos clients pourront également bénéficier de l’expertise cumulée des équipes de HPS et de ICPS. Cette union aura aussi un impact certain sur les coûts opérationnels, qui grâce à cette synergie pourront résulter sur des économies d’échelle significatives.

Cette acquisition vient en continuité de la stratégie de croissance externe du groupe HPS qui avait commencé par l’acquisition de la société acpqualife en France en 2010, la reprise de l’activité switching au Maroc en 2016 et s’est poursuivie par l’acquisition de la société IPRC réalisée en janvier 2021.

Le contrat d’acquisition de ICPS, pour laquelle HPS a été accompagné par Attijari Finance et Norton Rose, reste soumis aux clauses suspensives usuelles et approbation des autorités concernées. A l’issue de la levée de ces clauses suspensives, HPS en informera le marché.