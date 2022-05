« Ce nouveau déploiement est une évidence pour notre Groupe et démontre notre volonté de poursuivre durablement nos investissements dans le continent. Notre engagement au Sénégal s’articule autour du Plan Sénégal Emergent dont l’ambition est à la fois un développement économique, social et humain. Nos équipes s’impliquent au quotidien auprès des différentes communautés parmi lesquelles Intelcia évolue pour contribuer au développement du tissu socio-économique du pays. Enfin, j’aime à rappeler qu’Intelcia est le premier employeur de la communauté sénégalaise au Maroc avec plus de 1400 collaborateurs issus de la diaspora installée dans le Royaume… le lien entre Intelcia et le Sénégal n’est récent et est indéniablement amener à se renforcer », déclare de son côté Karim Bernoussi, Président Directeur Général & Co-fondateur d’Intelcia.

L’essor d’Intelcia au Sénégal est à l’image du développement du Groupe en Afrique Subsaharienne et dans le monde. Les chiffres témoignent de l’excellente santé du Groupe, le nombre de collaborateurs dans la région passera à près de 5000 d’ici la fin de l’année 2022, dans les 3 pays de présence en Afrique Subsaharienne que sont le Cameroun, le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Enfin dans le monde, le Groupe, qui emploie actuellement 35.000 collaborateurs, a réussi, en 20 ans, à s’implanter dans 16 pays et sur 3 continents.