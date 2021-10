Le Marocain Jaouad El Kharraz a été nommé directeur exécutif du Centre régional pour les Énergies renouvelables et l’Efficacité énergétique (RCREEE) au Caire.

Dans un communiqué publié sur son site internet, le Centre indique que El Kharraz occupe ce nouveau poste avec une expérience de plus de 18 ans dans divers domaines de l’énergie durable, y compris les politiques énergétiques, les technologies éoliennes, l’énergie solaire et l’hydrogène vert, ainsi que la gestion et le dessalement de l’eau et de l’environnement, et le lien entre l’eau, l’énergie, l’alimentation et le climat.

Avant de se joindre au Centre, El Kharraz occupait le poste de directeur de la recherche au Centre de recherche sur le dessalement au Moyen-Orient au Sultanat d’Oman (2015-2020). Il a également été expert principal, conseiller et responsable de l’évaluation auprès de plusieurs institutions internationales telles que la Commission européenne, le réseau des technologies énergétiques propres entre l’Union européenne et les États du Conseil de coopération du Golfe, KAS-REMENA, Ocean Oasis, le Conseil consultatif scientifique du COMSTECH et la Task Force EMME-CCI.

El Kharraz est également membre de l’Association internationale de dessalement, de la Société européenne de dessalement et du Conseil de l’énergie du Sultanat d’Oman.

Il a obtenu sa maîtrise et son doctorat en physique du département de géophysique et de thermodynamique de l’Université de Valence, en Espagne, et un diplôme en gestion et stratégies des institutions de SKEMA Business School, en France.

En tant que directeur exécutif du Centre, l’expert marocain dirigera l’équipe de travail pour la mise en œuvre de la stratégie du Centre visant à permettre et à accroître l’adoption des pratiques d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique dans le monde arabe, en particulier au sein des 17 États membres.

Le Centre régional pour les Énergies renouvelables et l’Efficacité énergétique est une organisation intergouvernementale à caractère diplomatique qui cherche à utiliser plus efficacement les pratiques d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique dans la région arabe. Le RCREEE est le bras technique de la Ligue des États arabes – Département de l’énergie et du Conseil ministériel arabe pour l’électricité (AMCE).