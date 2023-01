Dans sa toute récente livraison, pour le mois de janvier, le célèbre magazine Forbes Middle East a dédié sa Une à une grande compétence marocaine: Omar Channawi, le Président de Procter & Gamble pour la région MENA.

Dans l’interview accordée au magazine, Channawi revient sur la stratégie RSE de la compagnie dans le Moyen-Orient et partage sa vision pour les générations futures.

Ingénieur de formation, Omar Channawi avait entamé sa carrière, en 1993, chez Procter & Gamble Maroc. Ayant occupé différents postes au sein de la structure (passant des ressources humaines, les ventes à l’opérationnel, etc.), il s’est vu propulsé à la tête de la filiale marocaine et de l’Afrique du Nord-est de 2012 à 2015.

En 2019, Channawi s’est vu désigné à la tête de P&G pour le Moyen-Orient, de l’Afrique et des Marchés d’export. Ce sont ses compétences et sa vision qui lui ont valu de figurer dans le Top 3 du classement ʺGlobal Meets Local 2022ʺ des leaders les plus inspirants. Il est donc positionné à la deuxième place de la liste. La version Midle East du magazine a ainsi décidé de lui consacrer son édition de janvier 2023.

Un visionnaire à la ʺMoroccan touchʺ

ʺNous avons réussi à planter 26.000 arbres mangrove aux Émirats Arabes Unis (UAE) en 2021, à travers le programme #ForestsforGoodʺ, a déclaré Channawi dans un entretien qui s’étale sur 5 pages. Intitulé ʺInvesting rightʺ (bien investir), Omar Channawi y partage la vision adoptée par le groupe, qui vise à miser grand sur le développement durable et la protection de l’environnement au profit des générations à venir.

Sous sa direction, la compagnie a réussi à lancer un programme pour réduire ses émissions carbone, dont l’un des points importants réside dans l’achat d’électricité 100 % renouvelable pour ses opérations, à l’horizon 2030.

Conscient de l’importance du rôle de la femme dans le milieu professionnel, le PDG marocain mise grandement sur l’équité genre. ʺAux UAE, plus de 40 % des postes seniors sont occupés par des femmes. D’ailleurs, nous sommes la première entreprise en Arabie Saoudite à avoir obtenu une autorisation pour employer des femmes. Nous aspirons à leur offrir une formation et un accompagnement pour les aider à occuper des postes de responsabilités par la suiteʺ, indique Channawi. Et de rajouter : ʺil est bien important de développer les affaires, mais il ne faut pas oublier les gens qui nous entourent, car ils représentent les futures générations de leadersʺ.