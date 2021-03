Le Spa du Mandarin Oriental, Marrakech accueille Jimmy Jarnet, Wellness Designer et meilleur masseur de France pour concevoir des programmes bien-être personnalisés axés sur la force intérieure et la force extérieure. Les expériences exclusives par Jimmy Jarnet prennent place du 25 Mars au 10 Avril prochains.

En tant que masseur et Personal trainer, Jimmy pratique ces deux activités complémentaires depuis plus de 15 ans. Capitalisant sur ses expériences et ses compétences, Jimmy s’est positionné comme concepteur, organisateur et coordinateur de programmes de bien-être. Son passé d’infirmier et de pédicure podologue mais surtout sa passion pour le massage et son humanisme lui ont permis de créer un massage rendant l’expérience unique.

Ses qualités ont été reconnues lors du concours du meilleur masseur de France 2016 qu’il a remporté. Il est aujourd’hui un acteur majeur et incontournable de la scène du bien-être française et internationale.

En s’appuyant sur le programme Force Intérieure – Force Extérieure développé par Mandarin Oriental, Jimmy Jarnet va accompagner les personnes à développer leur force physique et psychique dans une approche humaine et experte où le sur-mesure va s’affirmer pour s’adapter à chacun.

Pour mieux appréhender sa force intérieure et extérieure et explorer les opportunités et les pratiques pour les développer, Jimmy Jarnet offrira une consultation gratuite, moment d’échanges privilégié, pour comprendre les besoins des personnes et proposer un programme personnalisé visant à maintenir son équilibre intérieur (massages et traitements bien-être) et améliorer sa force extérieure (exercices, coaching fitness).

Force extérieure (forme physique, santé, vitalité) :

Rester fort physiquement est de la plus haute importance. Notre force extérieure est développée en élevant notre vitalité physique grâce à l’exercice, au mouvement et à une alimentation saine.

Force intérieure (pleine conscience, résilience, caractère) :

Pendant une période stressante de grand changement, il est important d’incorporer la tranquillité dans nos vies pour permettre à l’esprit de traiter de nouvelles informations et de réfléchir à des stratégies appropriées pour gérer les difficultés. La force intérieure est développée en prenant du temps pour le silence, la contemplation et la pleine conscience.

« Porté par mon énergie et l’énergie des lieux, ce véritable temple du bien être qu’est le Spa du Mandarin, où l’architecture et la disposition sont conçues autour des cinq éléments et jouent avec les cinq sens, permettra de jouer sur le sixième sens qu’est le ressenti.

Il s’agira de faire vivre une expérience de relaxation optimale, un moment de symbiose corps et esprit. » Jimmy Jarnet.

Le Spa Mandarin Oriental, Marrakech invite donc l’ensemble de ses convives à découvrir les programmes exclusifs Force intérieure- Force extérieure par Jimmy Jarnet du 25 Mars au 10 Avril 2021.