Leader de la literie et de l’ameublement au Maroc, Dolidol fait de la réduction des risques et du bienêtre au travail un axe prioritaire de sa démarche d’entreprise. Premier acteur de son secteur à avoir décroché la certification ISO 9001, la société vient d’obtenir la certification ISO 45001 version 2018, qui permet de réduire le risque de dommages portés à la santé, ainsi que la survenance d’accidents au travail.

Remise après un audit complet réalisé par Bureau Veritas, numéro un mondial de la certification, la norme ISO 45001 porte sur l’ensemble des activités de Dolidol sur son site industriel de Dar Bouazza, la plus grande usine du genre en Afrique avec une superficie de 25 hectares et une capacité annuelle de 15000 tonnes de mousse et un million de matelas.

“Ce label mondial de référence vient garantir la conformité et la performance du système de management de Dolidol en matière de sécurité et santé au travail, selon un nouveau référentiel qui intègre des principes de gestion internationale et des pratiques de pointe”, a déclaré M. Jalil Skali, directeur général de Dolidol.

La certification ISO 45001 traduit la pertinence de la vision de Dolidol dans la prévention des risques et la promotion d’un espace de travail à la fois plus sûr et plus sain. Elle constitue à ce titre un gage supplémentaire de l’engagement continu de la société en vue de satisfaire ses clients, collaborateurs et partenaires.

Avec la certification ISO 45001, Dolidol vient ainsi confirmer sa place d’acteur leader de l’innovation sur le marché marocain. La société a déjà été à l’avant-garde de son secteur à de nombreuses reprises :

En 2014, elle a établi à l’occasion de la célébration de ses quarante années d’existence le record mondial du plus grand matelas jamais conçu : 20 mètres de longueur pour 16 mètres de largeur sur 1,4 mètre de hauteur et un poids de 11 tonnes.

En 2015, elle a lancé la première banquette en mousse traitée à la lavande.

En 2016, elle a commercialisé le matelas Bioenergy et est devenue la même année la première marque à offrir la garantie à vie sur les salons à ressorts.

En 2017, elle a lancé le matelas Promédical et signé un partenariat avec l’association marocaine des médecins spécialistes du dos et des articulations (SOMAREF).

En 2018, elle a lancé le programme de couverture santé pour ses clients distributeurs et tapissiers. En 2019, Dolidol a décroché la licence exclusive de fabrication et de commercialisation des matelas américains SEALY, leader mondial de la literie avec notamment la prestigieuse marque TEMPUR.

En 2020, elle a mis en place la technologie exclusive SteriMat, un tunnel de stérilisation, pour répondre aux besoins de ses consommateurs à la recherche de produits à l’hygiène irréprochable

Pour rappel, Dolidol a été distinguée à plusieurs reprises par de nombreux prix : Moroccan Logistics Award, Prix du Public (marque la plus appréciée par les consommateurs) et Prix de la Marque de Fabrique. Les produits de la société sont commercialisés à travers tout le Maroc grâce à une flotte de plus de 150 camions, 10 agences régionales et un réseau de 50 magasins spécialisés et plus de 1 300 revendeurs. Outre le Maroc, Dolidol fait de l’Afrique un marché de développement. La société est présente en Côte d’Ivoire depuis 2016/