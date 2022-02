La légende du football américain (NFL), Tom Brady a annoncé mardi sa retraite à 44 ans, mettant fin au suspense qui a tenu en haleine depuis quelques jours média et grand public aux Etats-Unis. Le quarterback des Buccaneers de Tampa Bay qui a remporté sept titres de Super Bowl au fil de 22 ans de carrière, a fait l’annonce sur ses comptes sur les réseaux sociaux.

« J’ai aimé ma carrière en NFL mais le temps est venu pour moi de concentrer mon temps et mon énergie à d’autres choses », a-t-il écrit sur Twitter.

Et d’ajouter: « J’ai toujours pensé que le football américain était un sport qui ne laisse pas de place au compromis, s’il n’y a pas une implication à 100% dans la compétition, alors vous ne réussirez pas, et le succès est ce que j’aime le plus dans ce jeu ».

« Je ne suis plus en mesure de m’engager totalement. J’ai adoré ma carrière dans la NFL, et je dois maintenant consacrer mon temps et mon énergie sur d’autres choses qui exigent mon attention », a-t-il encore écrit dans sa déclaration.

En 22 saisons dans la Ligue nationale de football (NFL), Brady a gagné sept Super Bowl, le plus récent l’an dernier. Il a porté les couleurs des Patriots de la Nouvelle-Angleterre durant 20 saisons, avant de se joindre aux Buccaneers.