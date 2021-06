Leading Courses a publié son plus récent classement Golfers’ Choice et nous sommes ravis d’annoncer que le Michlifen Golf and Country Club a été classé N°1 des Golfs 18 trous du Maroc.

Ce classement est basé sur l’avis des golfeurs et de multiples aspects sont pris en compte tels que les conditions du parcours de golf et sa présentation générale, les installations ainsi que les différentes prestations proposées par le Club House.

Félicitations au Michlifen Golf and Country Club pour ce classement.