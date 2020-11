Le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration a organisé, ce dimanche 22 novembre 2020, trois concours pour le recrutement des Inspecteurs des Finances, des Administrateurs de 2ème grade et des Ingénieurs d’Etat de 1er grade, et ce pour pourvoir 543 postes au sein de ce département.

A cet effet, le Ministère a mis en place une plateforme informatique pour une dématérialisation intégrale du processus de dépôt et de traitement des dossiers de candidature et qui s’inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à la digitalisation de ses services. Ainsi, le dépôt physique des pièces du dossier de candidature ou sa réception par courrier a été remplacé par un dépôt électronique au niveau de cette plateforme, ce qui constitue une des premières expériences de ce type à l’échelle de de l’Administration Publique.

Dans ce cadre, depuis l’annonce des concours précités, plus de 21.000 candidatures ont été réceptionnées et traitées, et près de 18.000 candidats ont été convoqués à l’épreuve écrite.

En outre, et compte tenu de la situation sanitaire due à la pandémie du COVID19, et pour éviter aux candidats des déplacements importants, plusieurs centres de concours ont été mis en place, disséminés sur tout le territoire national et couvrent 13 villes, à savoir Casablanca, Rabat, Fès, Agadir, Meknès, Marrakech, Tanger, Tétouan, Kenitra, Oujda, Béni Mellal, El Jadida et Settat. Le dispositif mis en place s’inscrit également dans le cadre de la politique de décentralisation du Ministère, qui vise à rapprocher ses services au plus près de ces usagers.

Cette opération d’envergure a mobilisé près de 2800 cadres et responsables du Ministère qui ont veillé au bon déroulement des concours, et qui composent les différents jurys et commissions de surveillance ainsi que les comités de coordination au niveau régional et provincial.

Par ailleurs, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer la sécurité sanitaire des candidats et du personnel mobilisé à travers le nettoyage et la désinfection des salles d’examen, l’installation de la signalétique, l’affichage des consignes sanitaires et le marquage au sol. En outre, Le nombre de candidats par salle a également été étudié et optimisé de manière à assurer les mesures de distanciation sociale qui s’imposent. Ces candidats ont été soumis à une prise de température avant leur accès aux différents centres d’examen. L’ensemble du dispositif mis en place a été parfaite cohérence avec les mesures recommandées par les autorités sanitaires. Il convient de noter la mobilisation des services de sécurité, de santé et des autorités locales pour assurer le bon déroulement de ces concours.