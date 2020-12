Le ministère de l’intérieur a diffusé ce jeudi soir un communiqué fustigeant certaines personnes qui ont procédé ces derniers temps à des attaques systématiques et caractérisées contre les institutions sécuritaires à travers les réseaux sociaux et les sites électroniques.

Pour le ministère ces attaques diffamatoires ont pour but d’induire en erreur l’opinion publique.

Le ministère de l’intérieur rejette catégoriquement ces agissements irresponsables contre une institution nationale connue par son professionnalisme et son entière disposition au service de la nation et des citoyens. Les personnes concernées ont rapporté des propos graves portant atteinte à la dignité des personnes et de cette institution.

Le ministère de l’intérieur se réserve le droit de porter cette affaire qui porte préjudice à son institution devant la justice.