Dans un peu plus de deux ans verra le jour à Casablanca, le musée « Docteur Leila Mezian Benjelloun ». Bordant la belle avenue Moulay Youssef à Casablanca, le musée sera élevé sur quatre étages et disposera, avec deux sous-sols, d’une surface totale de près de 4700 m2.

Le Musée mettra en lumière la richesse et la diversité de la culture marocaine, notamment la culture amazighe et citadine, grâce à une inestimable collection privée.

Il est prévu qu’il accueille des expositions temporaires et permanentes, notamment de bijoux, de broderies de différentes villes du Maroc, des caftans, des oeuvres de peinture et de sculpture, de la céramique ainsi que des armes d’apparat.

Le programme architectural, conçu selon les meilleurs standards internationaux en matière d’aménagement de musées, inclut un Auditorium et un restaurant panoramique surplombant le parc de la Ligue Arabe. Plusieurs véhicules multimédias, des films documentaires thématiques et des bornes interactives notamment, émailleront le parcours des visiteurs.

L’un des plus éminents architectes japonais contemporains Kengo KUMA, auteur d’ouvrages célèbres et prestigieux de par le monde, est chargé de la réalisation du Musée, associant à ses côtés, l’architecte marocaine Ouafa Boutenache, réalisatrice de plusieurs projets au Maroc et en Afrique subsaharienne.