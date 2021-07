SUITE AU REMANIEMENT MINISTÉRIEL OPÉRÉ SAMEDI 10 JUILLET EN ESPAGNE, LES NOUVEAUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT DIRIGÉ PAR PEDRO SÁNCHEZ ONT PRÊTÉ SERMENT CE LUNDI DEVANT LE ROI FELIPE VI.

Parmi eux, le nouveau ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, José Manuel Albares, qui remplace la controversée Arancha González Laya, en pleine crise diplomatique entre le Maroc et l’Espagne.

Selon le quotidien ibérique El Pais, ce dernier a indiqué que l’Espagne devait travailler avec ses partenaires et amis, citant explicitement le Maroc : il faut “renforcer nos relations, notamment avec le Maroc, notre grand ami”. Des propos qui interviennent en pleine crise diplomatique et politique entre Madrid et Rabat, qui a éclaté après l’accueil, fin avril en Espagne, du leader du Front Polisario Brahim Gali.

“Le Maroc a cessé de considérer González Laya comme un interlocuteur valable après la crise”, souligne El País, et Sánchez “a décidé de la sacrifier dans le remodelage de son gouvernement pour retrouver le dialogue avec le pays voisin”, analyse le quotidien espagnol.