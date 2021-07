Le département d’État américain a annoncé, ce lundi, le transfert d’Abdellatif Nacer du centre de détention de Guantanamo au Royaume du Maroc. “Les États-Unis sont extrêmement reconnaissants de la volonté du Royaume de soutenir les efforts américains en cours pour fermer le centre de détention de Guantanamo Bay“, souligne le département Blinken, sur son site officiel.

“Sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc et les États-Unis entretiennent une coopération antiterroriste solide et de longue date et travaillent en étroite collaboration pour protéger les intérêts de sécurité nationale des deux pays. Nous apprécions les efforts du Maroc en tant que partenaire exportateur de sécurité et de stabilité, y compris son leadership continu du Forum mondial de lutte contre le terrorisme et son rôle de soutien dans la Coalition mondiale pour vaincre Daesh”, fait valoir le département d’État américain.

“Le leadership du Maroc dans la facilitation du rapatriement de Nasir, ainsi que sa volonté passée de rapatrier les combattants terroristes du nord-est de la Syrie, devraient encourager d’autres pays à rapatrier leurs citoyens qui ont voyagé pour combattre pour des organisations terroristes à l’étranger“, exhorte le Département d’État US.

Abdul Latif Nasir est un citoyen marocain anciennement détenu dans la base militaire US Guantanamo Bay, à Cuba. Son numéro de série d’internement à Guantanamo était le 244. Les analystes antiterroristes de la Force opérationnelle interarmées de Guantanamo rapportent qu’il est né le 4 mars 1965 à Casablanca.