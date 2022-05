Le Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), Gerd Muller, effectuera une visite au Maroc, du 15 au 19 mai 2022.

Lors de cette visite, la première effectuée par le responsable onusien à un pays africain et arabe, depuis sa nomination en décembre 2021, une cérémonie sera organisée au siège de ce Ministère pour la signature de Déclarations conjointes portant sur le développement d’initiatives et de projets notamment dans les domaines de la décarbonation de l’industrie, de l’économie circulaire et de l’utilisation de l’Hydrogène Vert dans l’industrie.

Il sera procédé également au lancement du portail marocain des zones industrielles.