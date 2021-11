La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) projette la réalisation d’un nouveau programme national d’extension, comprenant principalement la connexion du nouveau port de Nador West Med et la réalisation de l’autoroute continentale pour pallier la congestion prévisible du couloir « Rabat – Casablanca », a indiqué le directeur général d’ADM, Anouar Benazzouz.

Dans une interview publiée dans le rapport annuel 2020 de l’entreprise, Benazzouz a fait savoir que ADM œuvrera également à la continuité de sauvegarde du patrimoine autoroutier national, à savoir les travaux d’entretien et de maintenance des 1.800 km, travaux de triplement, construction des échangeurs, au titre des principaux chantiers.

Et concernant l’année 2020, Benazzouz a indiqué que ADM a réalisé des résultats « tangibles et importants » à la fois dans la mission de construction et dans la mission du service à l’usager. « Nous avons réalisé des projets d’envergure comme le triplement de l’autoroute Casablanca – Berrechid et le triplement de l’autoroute de contournement de Casablanca.

Ces deux chantiers comptent parmi les plus grands et les plus complexes jamais réalisés sous circulation par ADM », a relevé Benazzouz. En franchissant la barre de 1 million d’utilisateurs du Pass Jawaz (soit 1,2 million d’utilisateurs à fin décembre), la digitalisation des moyens de paiement est devenue une réalité, a-t-il indiqué, notant que ADM compte aujourd’hui parmi les premières entreprises publiques les plus digitalisées.