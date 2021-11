Le remboursement des arriérés des crédits de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), annoncé par le Chef du gouvernement, ce lundi à la Chambre des représentants, constitue un signal « très » positif aux opérateurs économiques, en particulier les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), a affirmé le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (GCEM), Chakib Alj.

« La CGEM se réjouit et félicite, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, de son annonce aujourd’hui au Parlement du remboursement, d’ici fin mars 2022, de l’ensemble du stock TVA dû au secteur privé par l’Administration, qui s’élève à 13 milliards de dirhams (MMDH). Il s’agit d’un message « fort » et d’un signal « très » positif donné aux opérateurs économiques, les TPME en particulier, dont la trésorerie est sous pression, notamment en raison de la crise liée au covid-19 qui se poursuit », a dit Alj dans une déclaration. Cette décision, a-t-il soutenu, est aussi en phase avec les recommandations du rapport sur le nouveau modèle de développement et des troisièmes Assises nationales sur la fiscalité pour atteindre la neutralité de la TVA en tant que priorité économique.

Les membres de la CGEM, fortement engagés dans le développement économique du pays, saluent les efforts consentis par l’État en soutien à la relance, sous le leadership de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, a fait savoir Alj.

Lors de la séance mensuelle consacrée à la politique publique à la Chambre des représentants sur le thème « Plan d’action du gouvernement pour renforcer la construction de l’Etat social », Akhannouch a annoncé que qu’un total de 13 MMDH sera mobilisé, à compter de décembre prochain, pour rembourser les arriérés des crédits de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ce, afin de permettre aux entreprises de disposer d’importantes liquidités dans leur trésorerie.

L’objectif est de permettre aux entreprises de disposer d’importantes liquidités dans leur trésorerie, afin de résister à la crise sanitaire du covid-19 et de s’engager dans la dynamique de création de valeur ajoutée et d’opportunités d’emploi, a-t-il fait valoir.