Depuis le 1er octobre 2021 et pour toute la durée de l’Exposition, le Pavillon Maroc déploie un dispositif inédit incluant une riche programmation artistique et culturelle d’une grande diversité.

A Expo 2020 Dubaï, tout au long des 6 mois d’exposition, au Pavillon Maroc et sur le site d’Expo 2020, la programmation marocaine vise à refléter la dynamique culturelle et économique du pays ainsi que la diversité de son patrimoine matériel et immatériel.

L’objectif de cette programmation artistique est de montrer au monde les aspects intergénérationnels, interculturels et éclectiques de la culture marocaine, dans une logique de transmission, et refléter l’image plurielle du Royaume.

Lancement de la première série de défilés de mode dans le patio du Pavillon Maroc

Partenaire du Pavillon Maroc, la Maison de l’Artisan lance le coup d’envoi d’une série de cinq défilés de créateurs marocains jeunes et confirmés.

La première série de défilés qui a eu lieu le jeudi 28 octobre met en lumière une génération de stylistes marocains unis par la même passion. Inspirés par leurs origines, vécus, rencontres, trois créateurs témoignent du dynamisme de la sphère de la « mode » au Maroc et à Dubaï : Abdelhanine Raouh, Imane Tadlaoui et Farah Benchekroun qui mettront à l’honneur le caftan marocain.

L’objectif est de montrer aux différents visiteurs la richesse culturelle de l’artisanat marocain, un savoir-faire millénaire qui a su se transformer et être valorisé à travers des créations de prêt à porter contemporaines.

Ainsi la participation de la Maison de l’Artisan vise à faire découvrir au sein du Pavillon Maroc, un trésor national vivant transmis de génération en génération, une forme de vie liée aux coutumes et anciennes médinas des villes marocaines mais aussi un art qui fait partie de l’identité, de la culture et de la personnalité de chaque Marocaine et Marocain.

Avec sa production locale qui utilise des matières et des procédés respectueux de l’environnement, l’artisanat joue un véritable rôle dans le développement durable et l’économie des régions du Maroc.