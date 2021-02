Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, mardi par vidéoconférence, avec le Secrétaire général du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), Naif Falah Mbarek Al-Hajraf.

Lors de cet entretien, les deux parties ont évoqué le processus de partenariat stratégique existant entre le Royaume du Maroc et le CCG depuis 2011, tout en saluant les étapes importantes franchies par ce partenariat, grâce à la sollicitude du Roi Mohammed VI et les dirigeants des États du CCG, ainsi que la décision de prolonger le plan d’action conjoint jusqu’en 2024, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Dans ce contexte, Bourita a exprimé la volonté du Royaume du Maroc de continuer à travailler avec le Secrétariat général et les États du Golfe afin de développer le processus de ce partenariat, à même de jeter les bases d’une nouvelle étape de coopération et de consolidation d’un cadre participatif renouvelé qui renforce les relations politiques, économiques, commerciales et humaines entre les deux parties, en concrétisation de la vision du Roi Mohammed VI contenue dans le Discours Royal devant le Sommet Maroc-Golfe, tenu à Riyad le 20 avril 2016, ajoute le communiqué.

Au cours de cette réunion, le Secrétaire général du CCG a salué les efforts du Roi, Président du Comité Al-Qods, pour la défense du statut spécial d’Al-Qods, la préservation de son cachet islamique et de l’intégrité de la Mosquée Al-Aqsa, ainsi que l’identité historique de cette ville en tant que terre de coexistence entre les religions monothéistes, poursuit le communiqué.

Dans le même contexte, le Secrétaire général a réitéré la position ferme des États du CCG en faveur de la souveraineté du Maroc sur son Sahara et de son intégrité territoriale, notant que toute solution à ce différend régional artificiel n’est possible que dans le cadre de la souveraineté et de l’unité du Royaume du Maroc.

Pour sa part, Bourita a salué les dénominateurs communs et la solidarité liant le Maroc aux pays du CCG, mettant en avant le soutien du Royaume du Maroc à la sécurité et à la stabilité des États frères du Golfe et son rejet de toute menace qui pourrait les guetter.

Ces entretiens ont également porté sur nombre de questions arabes et régionales,sur lesquelles les deux parties ont exprimé la convergence de leurs points de vues, conclut le communiqué.