Dans un entretien accordé à l’agence MAP, l’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, David Fischer, a indiqué qu, en octobre dernier, les deux nations ont signé une feuille de route pour la coopération en matière de défense s’étalant sur dix ans. Cet accord va guider la coopération dans des domaines prioritaires, y compris le renforcement des efforts de modernisation entrepris par le Maroc pour faire face, ensemble et d’une manière plus efficace, aux menaces régionales.



Le Maroc demeure un partenaire important sur une série de questions sécuritaires. Il participe à plus de 100 engagements militaires avec nous chaque année comme il accueille l’African Lion- notre exercice militaire annuel le plus large dans le continent, ajouté le diplomate.



Le Royaume est également un partenaire majeur dans notre programme international d’éducation et de formation militaires. En plus, le Maroc octroie des assistances financières à plus de 1.200 étudiants militaires régionaux et subsahariens chaque année pour suivre leurs études dans les différentes écoles militaires dans le Royaume, faisant de lui un “pourvoyeur de sécurité” de premier plan en Afrique.



Les États-Unis et le Maroc entretiennent une coopération robuste et de longue date en matière de lutte contre le terrorisme. Ils travaillent étroitement pour sauvegarder leurs intérêts de sécurité nationale. Le Gouvernement du Maroc a mis en place une stratégie globale de lutte antiterroriste qui inclut des mesures vigilantes de sécurité, la coopération régionale et internationale et des politiques de lutte contre la radicalisation. Les efforts réussis du Maroc en la matière ont permis d’atténuer le risque lié au terrorisme, a conclu Fischer.