Un groupe de huit joueuses américaines de polo féminin de l’American Polo

L’association dirigée par son commissaire Michael Farah a profité d’une semaine à Rabat et Marrakech jouant au polo et pour commémorer « 200 ans d’amitié » entre les États-Unis et le Royaume du Maroc

Des membres de l’American Polo Association (APA), le premier groupe promouvant les femmes dans « le sport des rois » dans le monde, se sont rendus au Maroc pour célébrer le 200e anniversaire de la légation américaine à Tanger en tant que symbole de l’amitié entre les deux pays.

Rabii BENADADA, le gouverneur de l’APA au Maroc a organisé un événement de polo féminin de quatre jours impliquant deux équipes, Hollywood et Beverly Hills. La délégation a inspiré l’organisation de la première équipe marocaine de polo féminin.

L’ambassade américaine à Rabat, au Maroc, a accueilli la délégation américaine le premier soir lors d’un dîner avec l’attaché culturel Stephen Weeks.

L’attaché Stephen Weeks a personnellement fait visiter l’exposition de l’ambassade des États-Unis, « De la voix et de la pierre 200 ans d’histoire dans le bâtiment de la légation américaine et au Maroc » à la Bibliothèque nationale de Rabat. L’exposition présente une gamme d’objets historiques représentant les liens politiques, sécuritaires, économiques et culturels entre le Maroc et les États-Unis, d’un modèle Lego du Mars Rover aux bottes de Jimi Hendrix en passant par la médaille d’or olympique et les chaussures de course de Nawal El Moutawakel. L’exposition présente même une robe portée par la pop star Lady Gaga.

« Cette exposition raconte l’histoire des relations interpersonnelles, de la façon dont les Marocains et les Américains ordinaires ont accompli ensemble des réalisations extraordinaires au cours des dernières années, décennies et siècles. Michael Farah, fondateur de l’American Polo Association et ancien diplomate américain, consul général honoraire, a déclaré : « Ces réalisations ont laissé une marque permanente sur notre culture commune, dans la musique, la science, l’art, le sport, et bien d’autres domaines.

Tout au long de 2021, l’ambassade des États-Unis célèbre l’amitié américano-marocaine avec une série d’événements promouvant les liens étroits entre les deux pays. L’un des moments forts du voyage a été lorsque le commissaire Michael Farah a prononcé un discours d’appréciation de la bonne volonté entre les deux pays et a remis à Stephen Weeks des ambassades américaines une médaille du championnat de polo américain. Michael Farah lui-même est consul général honoraire dans la communauté diplomatique mondiale,Il a dirigé de nombreuses délégations commerciales américaines à travers le Moyen-Orient.

En plus de jouer au polo, les femmes ont fait des promenades à dos de chameau, des excursions de shopping sur les marchés locaux de Rabat et des souks de l’ancienne médina de Marrakech, ainsi que de profiter d’un dîner marocain traditionnel et du folklore montrant un Riad marocain par excellence, où regarder les gens était aussi délicieux que la nourriture, permettant aux joueurs de polo de vivre comme un citoyen local au Maroc.

La délégation comprenait l’équipe de polo féminin d’Hollywood, le capitaine Rosy Keyfauver (Californie), Kendra Lauren Gros (Colorado), Julie Empey (Californie) et Kelly Coldiron (Oklahoma). Alors que l’équipe féminine de Beverly Hills était dirigée par le capitaine Megan Judge (Californie) et comprenait Susan Harris (Californie), Mary Linares (New York) et Kerstie Allen (Floride).

Le polo, le plus ancien sport d’équipe au monde, dit “Le sport des rois” utilisant un long bâton (maillet) et une balle. L’objectif du jeu est de marquer des buts contre l’équipe adverse comme dans d’autres sports collectifs comme le hockey, sauf que celui-ci se joue à cheval.

Ce fut le début d’une tournée mondiale comprenant des événements à travers les États-Unis mettant en vedette des équipes de polo féminines voyageant pour des œuvres caritatives et des tournées Good Will.