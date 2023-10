Le PPS a exprimé sa « profonde préoccupation » face aux « graves développements » dans les territoires palestiniens de la bande de Gaza, imputant à Israël « l’entière responsabilité de l’escalade militaire et de l’exacerbation de la situation », avec ce que cela comporte comme menaces effectives et réelles pour la paix régionale.

Dans un communiqué, le parti du Livre a estimé que l’action de la résistance palestinienne relève d’un « acte d’autodéfense et de défense des droits légitimes du peuple palestinien », ainsi que d’une « réaction naturelle à la politique de terrorisme, de tueries, de colonisation, de racisme et de négation totale des justes revendications du peuple palestinien », poursuivie par le gouvernement israélien devant le mutisme et l’indifférence internationaux.

Le parti du Livre considère également que « l’explosion actuelle de la situation est le résultat de l’absence de perspectives devant le peuple palestinien dans la défense de son entité, son existence, sa dignité et sa liberté et dans l’aspiration à l’établissement d’une paix juste et durable ».

Le PPS a appelé également à « une action forte et équitable de la communauté internationale, afin de mettre fin immédiatement à toutes les opérations militaires, d’assurer la protection internationale du peuple palestinien contre la machine d’oppression sioniste, et de relancer les négociations politiques de manière sérieuse et juste ».

« Afin de dépasser la situation délicate actuelle et d’éviter le pire, il convient inéluctablement de satisfaire l’ensemble des revendications légitimes du peuple palestinien, sur la base du respect des résolutions de la légalité internationale », précise la même source.

« Face à cette nouvelle épreuve que vit le peuple palestinien, le Parti du Progrès et du Socialisme réaffirme son plein soutien à la cause palestinienne et son appui total au peuple palestinien jusqu’à l’obtention de tous ses droits légitimes, et en premier lieu son droit à l’édification de son Etat indépendant et viable avec Al Qods pour capitale », conclut le communiqué.