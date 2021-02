Le parti du Progrès et du Socialiste (PPS) a annoncé, mercredi, avoir suspendu les activités du président du conseil de la préfecture de Skhirat-Témara qui a bénéficié du vaccin contre la Covid-19, alors qu’il ne fait pas partie des catégories prioritaires devant bénéficier de la campagne nationale de vaccination.

“Etant donné que les faits constituent une grave atteinte aux valeurs de citoyenneté et d’éthique que tout responsable, notamment un élu et président du conseil de la préfecture, est tenu à respecter, le bureau politique du PPS annonce la suspension des activités de l’intéressé dans toutes les instances du partis, dont il est membre, et ce dans l’attente des résultats de l’enquête ouverte par les autorités compétentes et de la décision que prendra la commission nationale de contrôle politique et d’arbitrage du parti après, saisie de l’affaire, conformément aux statuts du parti”, souligne le bureau politique du PPS dans un communiqué.

Le bureau politique note avoir appris, à travers le communiqué de la wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra, que (Z.Z), président du conseil de la préfecture de Skhirat-Temara, a bénéficié d’une manière illégale du vaccin anti-covid, précisant que ce dernier ne fait pas partie des catégories prioritaires devant bénéficier de la campagne nationale de vaccination.

La wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra avait annoncé l’ouverture d’une enquête pour déterminer les circonstances entourant la vaccination du président du conseil de la préfecture de Skhirat-Témara contre la Covid-19, alors qu’il ne fait pas partie des catégories prioritaires devant bénéficier de la campagne nationale de vaccination.

La wilaya a indiqué que les mesures disciplinaires et juridiques nécessaires seront prises à l’encontre de toute personne impliquée dans la facilitation de cette vaccination en dehors des conditions en vigueur.