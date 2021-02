L’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech figure au Top 4 des meilleures universités de l’Afrique du Nord, selon le “Webometrics Ranking of World Universities” (Classement Webometrics des universités mondiales), publié par “Cybermetrics Lab”, un groupe de recherche relevant du Conseil Supérieur des Recherches Scientifiques (CSIC), le plus grand organisme public de recherche en Espagne.

L’UCA est arrivée en 4ème position derrière les universités égyptiennes du Caire, d’Alexandrie et de Mansoura, selon ce système de classement basé sur la présence, la visibilité et l’accès au Web de l’université.

Dans le Top 10 des meilleures universités de l’Afrique du Nord figurent deux universités marocaines à savoir : l’UCA de Marrakech (4è position), et l’université Mohammed V de Rabat (10è place), aux côtés de 8 universités égyptiennes, qui dominent le TOP 10 de ce classement.

L’UCA est l’une des universités publiques leaders à l’échelle nationale et régionale. Elle a veillé, depuis sa création en 1978, à assurer pleinement son rôle dans la création et la transmission du savoir et à se démarquer dans la recherche et l’innovation.

Au fil des années, elle s’est dotée d’autres structures qui ont renforcé davantage le paysage de l’enseignement supérieur.

L’UCA compte près de 14 sites et établissements dans les villes de Marrakech, El Kelaâ des Sraghna, Safi et Essaouira.

“Webometrics Ranking of World Universities”, qui est à sa 18è année de publication, mesure à quel point une université est présente sur le Web par son propre domaine Web, ses sous-pages, ses fichiers riches, ses articles scientifiques…etc.

Il vise à promouvoir la présence universitaire sur le Web, en soutenant les initiatives de libre accès pour augmenter de manière significative le transfert des connaissances scientifiques et culturelles générées par les universités à l’ensemble de la société.

Selon les initiateurs de ce classement, les indicateurs Web sont considérés comme des éléments clés dans l’évaluation correcte, complète et approfondie de la performance globale de l’université, en tenant compte de ses activités et de ses résultats ainsi que de leur pertinence et de leur impact.