Le président de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), Ahmed Naser Al-Raisi, a salué, mercredi à Tanger, le progrès remarquable que connaît le Maroc, ainsi que l’efficacité et le professionnalisme de ses institutions sécuritaires, qui font du Royaume un havre de sécurité et de stabilité et un partenaire sérieux dans les efforts visant à bâtir un monde plus sûr et plus stable.

Al-Raisi, qui participe à la 47e Conférence des dirigeants arabes de la police et de la sécurité, organisée par le Maroc, a souligné que l’accueil par le Maroc de cette conférence et de la 93e session de l’Assemblée générale d’Interpol en 2025, est une preuve éloquente que le rôle que joue le Royaume et l’appui qu’il apporte aux efforts de lutte contre la criminalité transcontinentale sont « utiles » et « importants », dans la mesure où tous les pays en tirent profit.

Al-Raisi a, à cet égard, relevé que les défis sécuritaires auxquels fait face le monde, notamment en matière de lutte contre toutes les formes de criminalité, nécessitent la mise en place d’une stratégie sécuritaire commune aux contours clairs qui met la criminalité transfrontalière au centre de ses priorités et à laquelle contribuent tous les pays du monde.

Il a également souligné la nécessité d’utiliser, d’une manière optimale, les nouvelles technologies au service de la lutte contre la criminalité transfrontalière, d’autant plus que de nombreuses bandes criminelles recourent à la technologie, soulignant que la formation et l’utilisation rigoureuse des technologies sont la clé de voute pour mettre fin aux activités criminelles.