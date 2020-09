L’Union Cycliste Internationale (UCI) a officiellement confirmé les dates de l’édition 2021 du Tour du Rwanda, ont annoncé les organisateurs dans un tweet, précisant que la compétition aura lieu du 21 au 28 février avec huit étapes à travers les collines du Rwanda.

Considéré comme l’un des événements cyclistes les plus prestigieux du continent, le Tour du Rwanda 2021 devrait attirer des équipes du monde entier, y compris les équipes du World Tour les plus suivies telles que Astana Cycling Team et Androni-Giocatolli.

Selon les organisateurs, la prochaine édition du Tour du Rwanda, qui a changé de catégorie en 2019 en passant en 2.1., s’annonce très coriace. Les détails sur les itinéraires et les étapes n’ont pas encore été annoncés.

L’édition 2020 du Tour cycliste du Rwanda, qui avait rassemblé plus de 70 cyclistes représentant 16 équipes, dont 6 sélections africaines, avait été remportée par le cycliste érythréen Natnael Tesfazion.

Rappelons que le Rwanda est l’un des candidats pour l’organisation des championnats du monde de cyclisme de 2025.