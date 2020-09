L’OCP Africa a annoncé la mise en place d’un partenariat avec la Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, en vue de renforcer les filières du riz en Côte d’Ivoire et du millet au Sénégal.

Ce partenariat entre la filiale du Groupe OCP, leader mondial du marché du phosphate et de ses produits dérivés et l’IFC vise également à contribuer à l’amélioration du niveau de vie de milliers de petits producteurs, indiquent-ils dans un communiqué conjoint. Indispensables pour garantir la sécurité alimentaire de ces deux pays d’Afrique de l’Ouest, ces cultures “opèrent à des rendements bien inférieurs à leur plein potentiel en raison notamment d’un manque de professionnalisation, de pratiques agricoles inadaptées et d’un accès insuffisant au financement”, souligne la même source. Dans le cadre de ce partenariat, IFC va fournir des services-conseils aux agriculteurs et aux groupements agricoles membres du programme Agribooster d’OCP Africa avec l’ambition de faire bénéficier, d’ici 2022, près de 12.000 agriculteurs ivoiriens et sénégalais.

L’objectif de ce projet, poursuit le communiqué, est de renforcer les compétences techniques, financières et managériales des coopératives et d’améliorer les pratiques agricoles en intégrant des solutions intelligentes relatives au changement climatique pour la gestion de l’eau et des sols. Aussi, il vise à accélérer la digitalisation des systèmes de paiements dans les deux chaînes de valeur et le développement d’un outil de notation pour améliorer l’accès au financement des agriculteurs.

“Nous sommes très heureux de ce partenariat avec OCP Africa, fervent contributeur au développement de l’agriculture en Afrique, qui vise à promouvoir une agriculture plus responsable et respectueuse de l’environnement”, souligne le directeur d’IFC pour le Maghreb, Xavier Reille, cité par le communiqué. Pour sa part, le directeur général de OCP Africa, Mohamed Anouar Jamali, indique que “ce partenariat concrétise notre vision de libérer durablement le potentiel de l’agriculture africaine à travers une approche holistique, impliquant des acteurs clés de la chaine de valeur, au profit des petits fermiers”.

Filiale du Groupe OCP, leader mondial du marché du phosphate et de ses produits dérivés, OCP Africa, avec qui l’IFC avait signé en janvier 2020 un accord de principe en vue d’une collaboration renforcée, est un acteur stratégique en Afrique pour le développement d’une agriculture durable et intelligente qui valorise le travail des petits producteurs et renforce la sécurité alimentaire, selon le communiqué.