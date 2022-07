Perla Immobilier poursuit la commercialisation de son projet Terra Bouskoura et obtient la certification HQETM , devenant ainsi le seul projet au cœur de la Ville Verte à être certifié HQETM niveau ‘‘Exceptionnel’’.

Le projet Terra Bouskoura a été pensé dans un esprit de développement durable, permettant une meilleure maîtrise des consommations, tout en proposant des espaces de vie aux standards de qualité internationale basés sur le respect de l’environnement et l’efficacité énergétique.

Idéalement située au cœur de la nature, Terra Bouskoura s’étale sur une assiette foncière de cinq hectares dont plus de la moitié sont des espaces verts.

Le projet est mitoyen à toutes les commodités nécessaires à la vie urbaine, pour le plus grand confort de ses résidents : crèches et écoles de renom, commerces, structures sportives, médicales et paramédicales, cafés et restaurants, parcours de golf, théâtre, centres de loisirs et de remise en forme, Spas, centres commerciaux, etc…

Terra Bouskoura est décliné en trois tranches de 12 immeubles chacune, au sein d’un espace résidentiel clos et sécurisé qui comprend près de 300 magnifiques appartements, en plus de trois piscines dont une semi-olympique et une salle de sport.

Les finitions de Terra Bouskoura arborent un cachet authentique qui témoigne d’un véritable souci d’assurer une qualité durable. Elégants et raffinés, les appartements en étage ou en rez-de-jardin sont dotés d’un jardin privatif. Une attention très particulière a été apportée à tous les niveaux de la construction, qu’il s’agisse de la qualité des matériaux, des détails des finitions, de la modernité des équipements. L’architecture est contemporaine et se distingue par ses lignes épurées. Les intérieurs sont recouverts de marbre de 1er choix, en plus de boiseries massives, de parquets en chevrons de 1er choix et d’une menuiserie aluminium premium.

L’isolation phonique a été optimisée pour offrir un calme absolu. La double exposition des appartements offre une luminosité de premier ordre aux espaces de vie. Les sanitaires et la robinetterie sont haut de gamme. La climatisation gainable est insonorisée. Enfin, les cuisines sont intégralement équipées.

Pour rappel, la certification HQETM est synonyme de qualité et d’exigence. Elle couvre tous les cycles de vie d’un bâtiment : de la construction à la rénovation et l’exploitation, jusqu’à l’aménagement. Pour être certifié HQETM, un bâtiment se doit de posséder un haut niveau de performance énergétique et respecter l’environnement.