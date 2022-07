Une dizaine de projets a été primée et sélectionnée lors de l’étape dite « Demo Day » du programme « RAM Digital Open Innovation » qui entrera, à partir du 2ème semestre 2022, dans la phase de réalisation opérationnelle avec l’objectif de mise en œuvre de solutions concrètes, a annoncé Royal Air Maroc (RAM).

« Le programme est entré dans une phase avancée le week-end dernier à Marrakech avec la sélection des finalistes lors de l’étape dite ‘Demo Day’. Sur les 18 projets ayant participé, du 26 juin au 02 juillet dans la ville Ocre, à des sessions d’encadrement en ‘Bootcamp’, une dizaine de projets a été primée et sélectionnée sur la base de leur contribution au développement de la compagnie et à sa transformation digitale (sept projets de startups, deux projets de collaborateurs RAM et un projet d’étudiants de l’UM6P) », indique la compagnie nationale dans un communiqué.

Le processus avait été entamé en avril au siège de l’Université Mohammed VI Polytechnique de Ben Guérir (UM6P) à travers un grand forum « kick-off » où le programme, ses objectifs et ses challenges ont été présentés aux étudiants et chercheurs de cette école, ainsi qu’à des collaborateurs de RAM.

Cette étape a été suivie en mai par une série de rencontres avec l’écosystème mondial des startups à travers trois continents. L’équipe en charge du « RAM Digital open innovation » s’est rendue dans la Silicon Valley aux Etats-Unis, puis à Singapour (centre d’innovation de l’Asie du Sud-Est) et enfin à Genève qui abrite le centre européen de l’Association du Transport Aérien International (IATA).

A l’issue de ce « Road show », plus de 300 candidatures ont été déposées pour participer au programme avec des pitchs de projets. Parmi ces candidatures, quelque 200 ont été proposées par des start-ups venus de plus de 40 pays et de cinq continents et 100 par des étudiants et chercheurs marocains, ainsi que des collaborateurs de RAM.

La compagnie nationale poursuit la démarche d’innovation entamée depuis 2017 en vue d’offrir la meilleure expérience client possible. C’est dans ce cadre, et en partenariat avec l’UM6P, que RAM a lancé le programme « RAM Digital Open Innovation » avec pour objectif de développer des produits et services innovants à l’intention des clients et des collaborateurs de la compagnie.

Cette approche originale « d’Innovation Ouverte » s’appuie sur une collaboration étroite entre des étudiants, des chercheurs, des startups et des équipes de la RAM, appuyés par la communauté internationale de la recherche et de l’innovation autour de réels challenges de transformation proposés à la compagnie pour améliorer l’Expérience Client.

A travers ce dispositif, RAM démontre ses capacités transformationnelles, répondant aux enjeux de mutation de l’industrie. Ce capital d’innovation pourra également être mis au service des compagnies partenaires de l’Alliance « oneworld » à laquelle adhère RAM, ainsi qu’à tout l’écosystème digital du Maroc.