Radisson Hôtel Group, l’un des principaux groupes hôteliers au niveau mondial rejoint le Conseil mondial du tourisme durable (GSTC).

Pour le Groupe, cette adhésion est une manière de réaffirmer son leadership dans le secteur et ce, en faisant avancer la durabilité de l’industrie hôtelière et en soutenant le développement continu de pratiques intégrées de tourisme durable.

« Radisson Hôtel Group est reconnu comme un groupe hôtelier durable de premier plan et a fait des progrès substantiels et considérables pour booster l’action climatique dans l’industrie hôtelière. Parmi les avancées les plus significatives initiées par le groupe, on peut citer le programme « Net Zero » à l’horizon 2050, les actions pour le développement durable, l’intégration des énergies renouvelables, la conception de bâtiments écologiques, la mobilité verte et la mise en place des fondations et best practices de durabilité hôtelière », indique un communiqué de Radisson Hôtel Group.

L’adhésion du groupe au GSTC, est-il expliqué, est un jalon dans la feuille de route stratégique de la coopération interprofessionnelle du secteur, une feuille de route qui articule les étapes et actions visant à établir des normes transparentes et mesurables en matière de durabilité dans le secteur de l’hôtellerie et à favoriser une coordination accrue entre les secteurs privé et public.

« Radisson Hotel Group et le GSTC partagent l’ambition d’être un agent de changement pour plus de durabilité dans le monde du voyage et du tourisme en améliorant la connaissance, la compréhension, l’adoption et la demande de pratiques touristiques durables », souligne la même source.