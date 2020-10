Le Raja de Casablanca a exprimé sa satisfaction de la décision, prise jeudi, par la Confédération africaine de football (CAF) de reporter au 1er novembre son match retour contre le Zamalek d’Egypte comptant pour la Ligue des Champions africaine, initialement prévu samedi.



Dans une déclaration, le porte-parole du club casablancais, Said Ouahbi, a exprimé ses remerciements à la CAF pour avoir pris en compte la situation sanitaire au sein du club.





Il a également salué l’engagement et l’implication totale du président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, dans ce dossier afin que le Raja puisse obtenir gain de cause pour le report du match. Ouahbi a également souhaité un bon rétablissement aux joueurs du Raja atteints du Covid-19, soulignant qu’ils sont actuellement mis en quarantaine sous un contrôle médical étroit.



Il a, par ailleurs, affirmé la volonté du club de décrocher de bons résultats lors du prochain match contre le Zamalek, soulignant que les composantes du club sont mobilisées pour que le club soit prêt à entamer le match retour.



Pour rappel, la CAF avait indiqué jeudi dans un communiqué que “face à cette situation et en vue de protéger l’intégrité de la compétition et promouvoir un esprit de solidarité, la Commission d’organisation des compétitions interclubs et de la gestion du système d’octroi des licences de clubs de la CAF a accepté de reporter le match retour de la demi-finale de la Ligue des Champions au 1er novembre”.