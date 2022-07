La troisième génération du Range Rover Sport est désormais commercialisée au Maroc auprès de l’ensemble du réseau SMEIA. Cette nouvelle mouture de l’iconique SUV additionne une imposante stature sur route à une réactivité immédiate aux gestes de la conduite, et ce, grâce à la combinaison de technologies de châssis parmi les plus avancées jamais conçues par Land Rover.

Dynamisme et sobriété réunies dans un seul véhicule

Côté cosmétique, ce troisième opus du Range Rover Sport est doté d’une allure dynamique et de lignes tendues. Ce nouveau design confère puissance et agilité au véhicule, tout en mettant en avant une approche minimaliste et une sobriété évidente. Le Range Rover Sport revendique toutefois son incontestable caractère sportif avec ses proportions spectaculaires, doublées de ses porte-à-faux courts, d’un avant affirmé et d’un vitrage fortement incliné à l’avant et à l’arrière.

L’extérieur sculpté se pare de finitions raffinées telles qu’une calandre furtive et des unités

d’éclairage digitales à LED, lesquelles créent une signature unique DRL. Ce même design est repris à l’arrière où l’on retrouve un hayon doté d’un élément plein largeur arborant le logo Range Rover. Les graphismes de LED ininterrompus introduisent, pour la première fois, la technologie LED de surface dans un véhicule de série, offrant ainsi un style nocturne net, contemporain, vif et cohérent quel que soit l’angle de vue.

Sur route, le nouveau Range Rover Sport tire savamment partie du volume de ses roues de 23” et de sa carrure musclée qui renforce l’impression que le véhicule est toujours prêt à s’élancer.

Intérieur façon cockpit

Le nouveau design minimaliste du Range Rover Sport s’applique aussi au tout nouvel

intérieur. Ce dernier est présenté dans une nouvelle interprétation qui met en avant l’esprit “cockpit” de l’emblématique poste de commande Range Rover. On retrouve les toutes dernières technologies de confort et d’assistance à la conduite en plus de sièges sculptés avant à mémoire électrique, réglables sur 22 positions. Chauffés et ventilés, ceux-ci sont dotés d’une fonction massage et appuie-tête sécurisante et enveloppante. Ils assurent le maintien exigé en conduite dynamique, tout en offrant un maximum de confort sur les longs trajets. Ceci vaut également pour la partie arrière de l’habitacle, où des sièges chauffés et ventilés avec inclinaison électrique et appuie-têtes sont aussi disponibles. Les assises maintiennent mieux qu’auparavant, avec plus d’espace aux jambes améliorant le confort et le maintien, de quelque façon que l’on conduise.

L’alliance de matériaux agréables au toucher et personnalisables confère à l’habitacle du

nouveau Range Rover Sport un look dynamique et luxueux, avec un choix d’options de cuir grainé, Windsor et semi-aniline. Tout l’intérieur est rehaussé de détails Noble et Moonlight Chrome discrets.

Système audio signé « Meridian »

Le système Cabin Air Purification Pro crée et maintient l’environnement intérieur le plus

propice au bien-être et à la vigilance, tandis qu’une sélection de puissantes options audio

Meridian est disponible. Le Meridian Signature Sound System est le système audio le plus

avancé et le plus puissant jamais installé sur un Range Rover Sport. Il comporte jusqu’à 29

haut-parleurs dont quatre haut-parleurs d’appui-tête pour offrir des zones audio

personnelles aux quatre occupants principaux de l’habitacle.

L’Active Noise Cancellation de nouvelle génération joue ici son rôle, en réduisant les sons externes qui pénètrent dans l’habitacle.

Un véhicule ultra connecté

La puissante architecture électrique de Land Rover (EVA 2.0) prend en charge un écosystème de technologies connectées, y compris le dispositif de mise à jour à distance Software Over The Air (SOTA). La technologie intelligente actualise 63 modules électroniques, garantissant que le nouveau Range Rover Sport reste tout au long de sa vie à la pointe de l’innovation, de la technologie moderne et des services.

Le système multimédia Pivi Pro, maintes fois primé, est doté d’un écran tactile flottant haute résolution à réponse haptique de 13,1 pouces, placé au centre du tableau de bord, très

design. Contrôlant tout, depuis la navigation jusqu’aux paramètres media et aux réglages de la voiture, il apprend et mémorise les habitudes de l’utilisateur et personnalise intelligemment l’expérience à bord, devenant un assistant personnel vraiment intuitif.

Performances toujours au rendez vous

Le nouveau Range Rover Sport est la version la plus dynamique du SUV performant de luxe

de Land Rover et le plus compétent lorsque l’on s’aventure en off road. En utilisant la toute

dernière transmission Intelligent All-Wheel Drive (iAWD) et en intégrant les toutes dernières innovations et technologies tout-terrain de Land Rover, il déploie toute l’étendue de ses capacités dynamiques.

Le régulateur de vitesse tout-terrain adaptatif fait ses débuts sur le nouveau Range Rover

Sport. Il aide le conducteur à progresser en terrain difficile, maintenant la constance de la

progression quel que soit le type de sol rencontré, le conducteur peut sélectionner l’un des quatre niveaux de confort et le système ajuste intelligemment la vitesse, ce qui permet de se concentrer sur la conduite.

Puissance mais aussi douceur

Le nouveau Range Rover Sport propose une gamme de moteurs puissants et sobres

comprenant deux modèles six-cylindres hybrides rechargeables, qui offrent jusqu’à 114 km d’autonomie en mode purement électrique et des émissions de CO2 aussi faibles que 18 g/km.

Le choix comporte aussi de puissants moteurs Ingenium à hybridation légère, des versions en Diesel et Essence, tandis qu’un modèle 100% électrique sera disponible en 2024.