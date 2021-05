Le réseau des écoles belges au Maroc a annoncé, ce mardi, le retrait de manuels de mathématiques utilisés en section fondamentale, avec une carte du Royaume sans le Sahara. Dans une lettre adressée aux parents d’élèves, le réseau indique avoir pris connaissance de cette «non-conformité d’une carte d’Afrique», figurant dans ledit manuel.



«Nous avons immédiatement procédé au retrait de ces manuels contenant des cartes non conformes de présentation du Royaume du Maroc», indique la lettre, qui précise que ces manuels «ne seront plus utilisés à l’avenir et les cours s’articuleront autour d’autres outils pédagogiques conformes».



De plus, le réseau a demandé aux parents de «détruire les exemplaires qui seraient en possession des élèves à domicile», ajoute le réseau des écoles belges au Maroc, qui a présenté ses excuses pour cette erreur ayant «échappé à [son] contrôle».