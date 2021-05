Le Fairmont Royal Palm Marrakech vient d’annoncer la nomination de son nouveau Directeur général, en la personne de Chadi Chemaly.

Diplômé de la prestigieuse Université Cornell à New York ainsi que du collège LaSalle de Montréal, Chadi Chemaly oriente rapidement sa carrière vers l’hébergement ainsi que le «revenue management» hôtelier.

Il obtient d’ailleurs à cette fin des certificats de maîtrise en Yield Management et en gestion des actifs et investissements immobiliers hôteliers. Ayant grandi au Liban où il débute sa carrière en 2003 au sein de l’Intercontinental de Beirut, il va occuper successivement différents postes à responsabilités au sein de groupes de renom aux États-Unis, en Arabie Saoudite, en Amérique latine et enfin en Asie.

Fort de son expérience, ce dernier s’est vu confier à de multiples reprises la direction de départements opérationnels de luxueuses plateformes hôtelières de par le monde, dont celle de l’Intercontinental Boston en Caroline du Nord et celui du Rosewood and Resorts de Riyad, et ce, avant d’intégrer courant 2012 le groupe Accor.

Il a rejoint le Raffles Beijing où il a occupé pendant près de deux ans le poste de Directeur Hébergement avant d’être promu «Executive Assistant Manager». En 2015, il quitte l’Asie pour l’Amérique latine et prend la direction des opérations d’un fleuron de la marque Fairmont, à savoir le Fairmont Mayakoba au Mexique.

Il rejoint par la suite l’équipe de réouverture de l’emblématique Raffles Singapour, un établissement reconnu dans le monde pour sa beauté et qualité de service légendaire. Chadi Chemaly y est d’abord nommé «Executive Assistant Manager» dans le cadre du projet de rénovation de l’hôtel avant d’évoluer au poste d’Hôtel Manager pour son inauguration. Ce ne sont pas moins de 17 années d’expérience qu’il souhaite désormais mettre à disposition du Fairmont Royal Palm Marrakech au sein duquel il a pris ses fonctions de Directeur général le 12 avril dernier. Le nouveau DG du resort marrakchi entend faire rayonner cette plateforme à l’international et asseoir sa notoriété à l’échelle nationale.