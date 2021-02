Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Moussa Faki Mahamat suite à sa réélection “méritée” à la tête de la Commission de l’Union africaine (UA). Dans ce message, le Souverain exprime ses félicitations les plus chaleureuses et ses vœux de plein succès à Faki Mahamat dans son action au service de l’UA.

“La confiance qui vous a été renouvelée est assurément l’écho de l’engagement et du dévouement dont vous avez fait preuve, tout au long de votre premier mandat”, écrit le Roi, estimant qu’elle est également “le reflet de la conscience générale que vos qualités professionnelles et personnelles sont le gage d’une gouvernance sage et sereine de la Commission de l’Union africaine, à un moment où notre Organisation engage des réformes institutionnelles profondes de ses instances et méthodes de travail”.

Le Souverain assure Faki Mahamat du soutien plein et agissant du Royaume du Maroc, sur lequel il pourra continuer à compter au cours de sa présidence et lors de la mise en œuvre de ses priorités.