Le roi Salmane d’Arabie saoudite sera bientôt de retour dans la ville du Détroit, en provenance de la capitale saoudienne, Riyad, pour y passer ses vacances privées.

En effet, selon Le360 qui cite des sources fiables, une équipe de responsables saoudiens, accompagnée de princes, est arrivée dans la capitale, Rabat, dimanche dernier et hier mardi, avant de se rendre à Tanger, pour apporter les dernières touches aux préparatifs pour recevoir le souverain saoudien dans les meilleures conditions.

Selon les mêmes sources, le roi Salmane s’installera dans son palais dans la région de Jbila attenante à la mer, côté Atlantique, où il a pris l’habitude de s’installer ces dernières années lors de ses précédentes visites, à Tanger.

Selon les sources du 360, le docteur Raafat Abdullah Al-Sabbagh, conseiller spécial à la cour royale saoudienne, ainsi que le prince Turki Ben Salmane, frère du prince héritier Mohamed Ben Salmane, sont arrivés au palais du défunt roi Fahd dans la région de Jabal Kabir, près de Tanger, pour s’enquérir des derniers préparatifs avant l’arrivée du roi Salmane. Un certain nombre de fonctionnaires de la cour royale saoudienne et de la cour du prince héritier sont également arrivés à l’hôtel Mirage, en compagnie d’Abdeslam Chakour, propriétaire de l’hôtel.

Ces mêmes sources affirment que la résidence du roi Salmane à Tanger a fait l’objet d’opérations de restauration et de changement d’un certain nombre d’équipements. Les autorités tangéroises travaillent également à la plantation d’arbres et au nettoyage de certaines zones entourant le palais du roi Salmane.