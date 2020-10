Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Bouchra Hajij, suite à son élection présidente de la Confédération africaine de volleyball. Dans ce message, le Souverain exprime à Hajij Ses chaleureuses félicitations “suite à cette consécration qui honore la femme marocaine”.

“Votre élection bien méritée à ce poste sportif africain reflète la confiance dont vous jouissez parmi tous les membres de la Confédération et témoigne de la compétence professionnelle et des efforts inlassables dont vous avez fait montre pour promouvoir ce sport et développer sa pratique aux niveaux national et continental”, indique le message royal. A cette occasion, le Roi souhaite à Hajij plein succès dans ses nouvelles fonctions.