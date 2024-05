Le roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a adressé un message aux pèlerins marocains devant se rendre aux Lieux Saints de l’Islam au titre de l’année 1445 H.

Voici le texte intégral du message royal dont lecture a été donnée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, à l’occasion du départ du premier contingent des pèlerins, ce jeudi de l’aéroport de Rabat-Salé:

« Louange à Dieu

Paix et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons

Nos pèlerins bénis,

Que Dieu vous protège et vous garde,

Assalamou alaikoum wa rahmatollahi wa barakatouh,

Il Nous plaît, en qualité d’Amir Al-Mouminine, Protecteur de la Foi et de la communauté des Croyants dans notre pays, de Nous adresser au premier contingent de pèlerins bénis, hommes et femmes, qui pourront, au titre de l’année en cours, s’acquitter de l’obligation de pèlerinage. Nous tenons à vous féliciter pour cette belle aubaine et Nous partageons avec vous le désir ardent qui vous anime de vous rendre aux Lieux Saints et de partir vous recueillir sur la tombe immaculée de notre prophète, Notre aïeul, paix et salut soient sur Lui. Nous implorons le Très-Haut d’agréer votre pèlerinage, d’exaucer vos prières et de vous combler de Ses grâces pour que vous puissiez retourner à votre pays sains et saufs. Il est Celui qui entend et exauce les prières.

Notre message pour vous aujourd’hui traduit Notre souci constant de préserver les valeurs sacrées de la religion. De même que Nous nous adressons à vous parce que Nous avons à cœur de vous voir représenter votre pays, le Royaume du Maroc, comme il se doit pendant la saison du Hajj. A cet égard, Nous devons vous rappeler l’obligation qui vous incombe d’incarner les valeurs sublimes de l’Islam que sont la fraternité sincère, la tolérance absolue et la solidarité agissante. Ainsi, vous vous conformerez à la parole de Dieu le Très-Haut : « Le pèlerinage a lieu en des mois déterminés. Le pèlerin doit s’abstenir de toute cohabitation avec une femme, de libertinage et de disputes pendant le pèlerinage. Dieu connaît le bien que vous faites. Emportez des provisions de voyage, mais la meilleure provision est la crainte révérencielle de Dieu. Ô vous les hommes doués d’intelligence, craignez-moi » .

Tâchez donc, que Dieu vous garde, pendant votre séjour aux Lieux Saints, où vous vous acquitterez de cette obligation, avec tous ses éléments constitutifs, rituels obligatoires et dévotions surérogatoires, de consacrer chaque instant de votre temps précieux à invoquer sans cesse le nom de Dieu, à solliciter continuellement le pardon divin. C’est à cette condition que vous accéderez à la récompense promise par Dieu à Ses serviteurs en échange d’un pèlerinage dûment accompli, comme énoncé dans le Hadith du Prophète, paix et salut sur lui : « Le pèlerinage agréé n’a de récompense que le Paradis ».

Nos pèlerins bénis,

Vous savez sans doute, que Dieu vous garde, que le pèlerinage, avec ses rituels, ses stations et la visite de ses lieux-saints, requiert une bonne connaissance des fondements, obligations et autres règles canoniques qui constituent l’essence de ce rite; autant de devoirs dont vous maîtrisez certainement les modalités d’exécution. Par ailleurs, vous vous devez de respecter les orientations et les dispositions prises par le ministère des Habous et des Affaires islamiques pour vous assurer les conditions d’un confort optimal pendant votre séjour et lors de vos déplacements, de sorte que vous puissiez accomplir vos rites dans les meilleures conditions. Pour cela, le ministère a dépêché aux Lieux Saints des équipes de cadres représentant plusieurs disciplines pour vous accompagner à l’aller comme au retour. Il s’agit d’oulémas, de médecins et d’infirmiers, hommes et femmes, qui ont pour mission de veiller à votre bonne santé, ainsi que des administrateurs chargés de fournir à nos pèlerins tous les services nécessaires dont ils ont besoin pendant toute la période de leur séjour.

Dans le même ordre d’idée, vous savez sans nul doute, que pour vous acquitter pleinement de l’obligation du hajj dans ces Lieux Saints, il vous appartient de vous conformer strictement aux mesures organisationnelles adoptées par les autorités compétentes au Royaume d’Arabie Saoudite frère pour réserver aux hôtes du Seigneur un bon accueil, dans des conditions idéales de quiétude, de sorte que la saison du pèlerinage puisse se dérouler dans un climat empreint d’ordre, de discipline, de paix et de sécurité, conformément aux hautes directives de Notre très cher et bienveillant Frère, le Serviteur des deux Saintes Mosquées, le Roi Salmane Ibn Abdulaziz, Souverain du Royaume d’Arabie Saoudite. Puisse Dieu lui accorder bonne santé et longue vie, et le combler en la personne de Son Altesse Royale, Notre très cher et auguste Frère, le prince héritier Mohammed Ben Salmane, président du Conseil des ministres, que Dieu le garde et lui accorde longue vie. A cet égard, Nous tenons à exprimer tout le prix que Nous attachons aux relations fraternelles qui lient Nos royaumes et Nos peuples frères.

Nos pèlerins bénis,

Nous devons vous rappeler l’obligation qui vous incombe d’incarner pendant la saison du pèlerinage les valeurs sublimes de l’Islam que sont la droiture, la prévenance et la bienveillance envers autrui, la solidarité et la manifestation d’une foi sincère envers le Seigneur, Dieu des univers. Il vous appartient aussi de représenter comme il se doit votre pays, le Maroc, et d’être les porte-étendards de la civilisation séculaire qui est la sienne, celle qui, au fil des âges, a fait la renommée de vos ancêtres. Une civilisation fondée sur l’unité, la symbiose et l’attachement aux constantes et aux symboles sacrés de la Nation marocaine, édifiée sur les socles du juste milieu et de l’unité doctrinale. Soyez donc les dignes ambassadeurs de votre pays en donnant de lui l’image radieuse qui est la sienne, et sachez que ce sont ces constances et ces valeurs immuables qui ont assuré sécurité et stabilité à notre pays et qui lui ont permis de poursuivre, sous Notre conduite éclairée, sa marche résolue vers plus de progrès et de prospérité.

Dans ce lieu solennel et en d’autres sanctuaires que vous visiterez, notamment durant l’arrêt au mont Arafat, n’oubliez-pas le devoir qui vous incombe d’élever les plus ferventes prières pour Votre Roi, qui veille sur votre sécurité et votre bien-être, et qui œuvre pour la préservation de l’unité de votre pays, et afin que vous puissiez jouir des conditions d’une vie digne. Priez pour que le Tout-Puissant Nous assiste continuellement, Nous accorde un succès constant dans Notre action, et perpétue sur Nous les bienfaits de la santé ainsi que sur l’ensemble de Notre illustre Famille Royale. Implorez aussi Dieu le Très-Haut de nous combler en la personne de Notre Prince Héritier, Son Altesse Royale le Prince Moulay El Hassan, de couvrir de Sa divine miséricorde Notre Auguste Grand-Père et Notre Vénéré Père, feus Leurs Majestés les Rois Mohammed V et Hassan II, que Dieu ait leur âme, d’entourer Notre pays de Sa bienveillante sollicitude et de Sa divine protection.

Nos pèlerins bénis,

Nul doute que votre souhait le plus ardent est de travailler lors de ce rassemblement solennel à combler vos besoins spirituels, notamment celui qui devrait vous conduire à la Sainte Mosquée du Prophète, à Médine, pour vous recueillir avec toute la déférence due au meilleur parmi les hommes, Sceau des Prophètes et des Messagers, Notre Ancêtre, paix et salut sur lui.

En ce moment privilégié, comportez-vous dignement sur ce lieu sacré, en vous recueillant intensément et en élevant de ferventes prières à la mémoire du prophète qui incarne la miséricorde offerte par Dieu à l’univers, et qui est porteur d’un message rempli de bienfaits pour l’humanité tout entière. Puissiez-vous accéder ainsi à la promesse faite par Dieu à quiconque prie pour le Prophète, comme annoncé dans le saint-hadith : « Pour chaque prière qui m’est dédiée, Dieu en offre dix à son auteur ».

A chaque sanctuaire que vous visiterez et à chaque moment sincère de profonde spiritualité que vous vivrez, n’oubliez-pas d’élever les plus bienveillantes prières pour Votre Roi, qui veille sur votre sécurité et votre bien-être, et qui œuvre pour la préservation de l’unité, de la souveraineté, de la dignité de votre pays, et afin qu’il accède à la position qui lui échoit dans son environnement régional et à l’échelle du monde islamique.

Nous réitérons pour vous, Nos pèlerins bénis, hommes et femmes, Nos prières afin que Dieu agrée votre hajj et vous récompense amplement pour vos dévotions, et afin que vous rentriez chez vous sains et saufs et comblés de la rétribution divine. Dieu est omnipotent et digne d’exaucer les prières.

Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouhou ».