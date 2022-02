Le Roi Mohammed VI a adressé un message de compassion au Roi Felipe VI d’Espagne, suite à sa contamination au coronavirus.

Dans ce message, le Roi affirme avoir appris avec une vive émotion et préoccupation la nouvelle de la contamination du Roi Felipe VI d’Espagne au coronavirus, lui faisant part de ses sentiments de compassion et ses voeux de prompt et plein rétablissement.

Le Souverain adresse également au Roi Felipe VI d’Espagne et grand ami, ses salutations les meilleures, ainsi que l’expression de toute son affection et considération.