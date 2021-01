Le Roi Mohammed VI a reçu, mercredi au Palais Royal de Fès, le ministre émirati des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Cheikh Abdallah Ben Zayed Al-Nahyane, porteur d’un message du Prince héritier d’Abou Dhabi, commandant suprême adjoint des Forces Armées de l’État des Emirats Arabes Unis, Cheikh Mohamed Ben Zayed Al-Nahyane, au Roi.



Lors de cette audience, les entretiens ont porté sur l’évolution des relations bilatérales dans différents domaines.



Cette audience s’est déroulée en présence, du côté marocain, du Conseiller du Roi, Fouad Ali El Himma, du ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et du côté émirati, du directeur du bureau de Cheikh Abdallah Ben Zayed Al-Nahyane, M. Mohamed Mahmoud Al Khaja.