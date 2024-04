Fermé en mai 2015 pour rénovation, le Royal Mansour Casablanca rouvrira officiellement ses portes le 15 avril prochain, apprend l’Infomédiaire.

Initialement prévus pour durer deux à trois ans, les travaux de rénovation se sont transformés en une démolition complète avant la reconstruction.

Avec ses nombreux restaurants, son spa, sa piscine intérieure et sa suite royale de 1.000 m², le célèbre palace casablancais promet de devenir l’hôtel le plus luxueux de la capitale économique du Royaume. Plus de 400 personnes ont été recrutées à cet effet.

A noter que les travaux, qui ont duré huit ans, ont été supervisés par le bureau d’études français Artelia.