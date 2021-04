Le règlement de la question du Sahara marocain a été au centre d’un entretien, mercredi à Moscou, entre le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergey Vershinin et l’ambassadeur du Maroc, Lotfi Bouchaara.







Selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères, ‘‘un échange de vues approfondi a eu lieu sur des questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil de sécurité de l’ONU, l’accent étant mis sur le règlement de la question du Sahara’’. Il a été souligné, indique le communiqué, qu’une solution ‘‘juste et durable n’est possible que par des moyens politiques sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité’’.







‘‘L’importance de la nomination dans les plus brefs délais d’un nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU et des progrès dans la reprise des négociations entre les parties a été notée’’, ajoute la même source, relevant ‘‘le rôle stabilisateur de la Minurso au Sahara’’.